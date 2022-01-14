Американські партнери сприйняли пропозицію з інтересом, сказав Єрмак.

Президент Володимир Зеленський запропонував американському главі провести тристоронню зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що американські партнери сприйняли пропозицію з інтересом. Реакція Росії Банковій поки невідома.

"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - сказав керівник ОП.

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З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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