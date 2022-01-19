Зеленський зазначив, що Швеція є важливим безпековим партнером України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і кроки для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Сторони привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони. Зеленський зазначив, що Швеція є важливим безпековим партнером України, і висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

Андерссон зі свого боку підтвердила підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

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"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 млн доларів… Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.