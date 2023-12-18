Зустріч з представниками медіа буде присвячена цьогорічним підсумкам.

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня проведе велику пресконференцію. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, прес-конференція за участі представників медіа буде присвячена підсумкам цього року.

Інформація про акредитацію представників ЗМІ розміщена на сайті президента. Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

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Зеленський у США та Європі

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава держави перебував у тривалому закордонному відрядженні до Аргентини, США, Норвегії і Німеччини, де відбулося багато важливих зустрічей і перемовин з метою посилення і продовження життєвонеобхідної військової і фінансової підтримки України.

Після візиту до США і зустрічей з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, спікером Палати представників Майком Джонсоном і конгресменами й сенаторами Зеленський наголосив, що отримав позитивний сигнал стосовно подальшої підтримки України. Водночас, глава держави зазначив, що внутрішньополітична ситуація в США впливає на терміни затвердження додаткової допомоги для України.

Окремо глава держави відзначив, що у 2014 році мета України - позбавлення Росії переваги у повітрі і зірвання російських наступальних операцій.

Він повідомив, що у зимовий період на полі бою увага зосереджується на обороні сходу України, де Росія зосередила сотні тисяч військових, аби стримувати і знищувати їх.

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