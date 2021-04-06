Голова Верховної Ради звернувся до комісії з проханням надати терміновий висновок цьому законопроекту.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) розгляне законопроект президента України Володимира Зеленського, яким передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування доходів.

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Про це йдеться у повідомленні Венеціанської комісії у мікроблозі Twitter.

«Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся із запитом про надання термінового висновку Венеціанською комісією щодо проекту закону про внесення поправок до положень Кодексу про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України стосовно відповідальності державних службовців за недостовірне декларування активів», - йдеться у повідомленні.

Що відомо про законопроект

3 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні президентський законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№4651).

Законопроектом за умисне внесення недостовірних відомостей до декларації передбачено штраф, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк. За неподання декларації передбачено штраф, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років.

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Автор: Віталій Саєнко