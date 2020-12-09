9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що за 8 місяців її перебування на посаді система органів правопорядку викрила 7 тисяч 748 корупційних злочинів.

"Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру у корупції. З березня по листопад - 2 374 підозрюваних, тоді як минулого року було всього 1 606", - написала очільниця Генпрокуратури на своїй сторінці у Facebook.Читайте такожГенпрокурор розповіла, коли поставлять крапку в справах Майдану й виступила за новий закон про амністію

Як заявила Венедіктова, майже на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1 764 проти 1 291 за аналогічний період минулого року.

Крім того, продовжила вона, на понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2 937 осіб: 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів.

"У такій боротьбі починати потрібно із самоочищення. Це основа нашої антикорупційної стратегії – тільки чесні прокурори можуть вести щирий двобій із беззаконням. Ми тут принципово не покриваємо своїх — лише за останніх 8 місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість із них якраз за вчинення кримінальних корупційних правопорушень", - наголосила Венедіктова.

Також за цей період засуджено за корупцію 408 осіб. "Цей результат збільшився тільки на 10% і нам треба системно працювати, зокрема над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався", - додала генпрокурор.

Вона наголосила, що у понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих.

"У 17 разів зросла сума пред’явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків – з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень", - підсумувала Венедіктова.

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Автор: УНІАН