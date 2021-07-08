Шуфрич вже не вперше стає фігурантом політичних скандалів.

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук після медійного скандалу з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем пригрозила наступного разу бити по зубах.

Про це вона написала у своєму Telegram вранці 8 липня.

«Вчора ввечері була на ефірі у Василя Голованова. Там був пан Нестор Шуфрич з ОПЗЖ. У дискусії він опустився до того, що почав передражнювати мене, використовуючи моє прізвище. Мушу публічно попередити пана Шуфрича та подібних йому «джентльменів»: ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби. В прямому ефірі. Не раджу перевіряти», – відреагувала вона.

У відповідь Нестор Шуфрич, реагуючи на погрозу Верещук, сказав: «Хай підійде і дасть». Потім депутат додав, що йому нічого коментувати.

Читайте такожСуд розглядає продовження запобіжного заходу Медведчуку (наживо)Нардепи посперечалися у вечірньому ефірі телеканалу Україна-24 в середу. Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу колеги по парламенту, яку він закликав "не верещати": "Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю".

А Верещук закликала Шуфрича поводитися коректно: «Просто візьміть себе в руки і не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю».

Раніше Шуфрич з трибуни Верховної Ради "послав" по-угорськи нардепа та голову Закарпатської організації "Слуги народу" Миколу Тищенка.

До цього депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук гнівно відреагував на заяву представника Шуфрича щодо агресії Росії на Донбасі - нардеп від ОПЗЖ ледь не отримав в обличчя.

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Автор: Яна Ставська