Відповідним законопроектом передбачалося, зокрема, надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години, зазначив депутат.

Верховна Рада України провалила в повторному другому читанні законопроект щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що йдеться про проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адмінвідповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195).

За його ухвалення, повідомив Железняк, проголосували лише 190 депутатів, а повернення до його розгляду теж провалили - 216 голосів. Так, законопроект вважається повністю відхиленим.

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"Що там мало бути… вводили адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі комендантської години, у вигляді штрафу", - написав він і додав, що відповідні протоколи мала складати поліція, а притягувати до відповідальності - суд.

Законопроект передбачав доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адмінвідповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Передбачалося також надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Громадян пропонували штрафувати на суму від 8 тис. 500 до 17 тис. грн. Бізнес за порушення комендантської години, згідно з пропозиціями, повинен був би сплатити штраф у розмірі від 51 тис. до 102 тис. грн.

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