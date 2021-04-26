За словами Олександра Корнієнка, сьогодні у парламенті буде зареєстрований проект постанови щодо заміни пленарного засідання у п'ятницю на роботу в комітетах.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував парламенту в п'ятницю не працювати в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

"Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб п'ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах. Бо хтось, можливо, вже буде працювати з громадами, тому що питань накопичилося дуже багато", - зазначив Корнієнко.

За його словами, це, зокрема, і питання реформи децентралізації.

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Також перший заступник голови фракції "СН" повідомив, що сьогодні у парламенті буде зареєстрований проект постанови щодо заміни пленарного засідання у п'ятницю на роботу в комітетах.

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Автор: Надя Пришляк