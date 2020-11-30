Голова Дніпропетровської облради натякнув на організаторів медіа-атаки.

Голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник заявив, що на його адресу останній тиждень викидається рекордна кількість чорного піару.

"Нас попередили, що цілий тиждень на нас буде викидатися рекордна кількість чорного піару. Нам до цього не звикати, але все ж прошу всіх поставитися з розумінням. Ті, хто роками забирав чужу власність, зараз не можуть знайти собі місця, їм мало життєвих сил і ресурсів, які вони витягують з обласного центру. Чорний піар буде посилено литися кілька найближчих днів", - написав Олійник у своєму телеграм-каналі.

За його словами, це пов'язано з прийдешніми виборами нового керівництва області.

"У найближчий тиждень відбудеться перша сесія нової обласної ради. На ній буде обране нове керівництво області. Кілька фракцій активно проводять переговори щодо створення коаліції, переговори йдуть конструктивно. Упевнений, що нова облрада працюватиме не менш ефективно, ніж попередня. Працювати на благо нашої області", - зазначив Олійник.

"Ми не ведемо переговори з політичною силою, чиї лідери відомі своєю брехнею, хамством, привласненням собі чужих заслуг і грабунком бюджету обласного центру", - додав він.

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Автор: УНІАН