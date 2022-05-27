Війна Росії проти України здатна призвести до катастрофічного зростання цін на продовольство. Ознаки цієї біди, яка невблаганно насувається на світ, проявляться вже в липні.
Такі заяви зробив президент Володимир Зеленський під час виступу перед індонезійськими політиками.
Голова держави розповів про злочинні дії Росії в акваторіях Чорного і Азовського морів. Вона перекрила доступ до портів і окупувала частину територій на півдні. Через це порушилися логістичні маршрути, і експорт став неможливий.
"В даний час 22 млн тонн зернових знаходяться в сховищах, ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні. Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб утримати внутрішні ціни від вибухового зростання", — повідомив Зеленський.
Президент підкреслив, що ціни в магазинах зросли. Однак в липні, коли в багатьох державах закінчаться запаси торішнього врожаю, наближення катастрофи стане особливо явним. За словами Зеленського, бідних людей це призведе до злиднів, а середній клас втратить значну частину своїх коштів і заощаджень. В результаті в багатьох країнах може виникнути політичний хаос.
"І це я навів лише один аспект того, як війна, розв'язана Росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, крім загрози голоду, хаосу, дійсно багато", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що єдиний спосіб вивезти зерно з портів — це зупинити війну. Тим часом Росія шантажує західні країни. Вона заявила про готовність відкрити морські шляхи для експорту продукції в обмін на зняття санкцій. За даними ЗМІ, в ООН запропонували частково погодитися на такий крок.
Зараз Європа і США працюють над планами з вивезення українського зерна. Туреччина теж домовляється про коридори для експорту. А Великобританія вже заявила про готовність супроводжувати зерновози, які будуть плисти з України.
Війна Російської Федерації проти України
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