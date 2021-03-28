Віце-прем'єр вважає, що Україна могла б запропонувати інвесторам "більш пільгові та успішні умови".

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про бачення Кабінету міністрів щодо відновлення Донецької та Луганської областей.

В інтерв'ю телеканалу "Дом" Резніков розповів, що має бути два треки, перший з яких економічний. За словами віце-прем'єра, в уряді вже затвердили концепцію економічного розвитку цих областей, і на її підставі пишуть стратегію, фіналом якої стане пакет законопроектів у Верховній Раді.

"Головна ідея - це побудувати "пояс успішності" в Донецькій і Луганській областях, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу", - розповів Резніков.

При цьому, за його словами, розглядаються чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: бюджет, донорська допомога, а також зовнішні кредити та інвестиції.

Читайте такожРосійська агресія коштувала Донбасу мінімум $50 мільярдів - експерти"Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб включився четвертий ресурс - інвестор", - зазначив віце-прем'єр.

Резніков вважає, що Україна могла б запропонувати інвесторам "більш пільгові та успішні умови".

"Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти в ризиковану частину Донецької та Луганської областей, коли він може вкластися в Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то ті, хто займаються ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності",-сказав віце-прем'єр.

Серед таких "більш пільгових" умов Резніков бачить страховку від військових і політичних ризиків, імплементацію можливостей роботи філій ICC і скорочення адміністративних процедур для підприємців.

"Зрозуміло, що безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не будуватиме великий завод. Тому наша ставка - на малий і середній бізнес. І мої комунікації з польськими, турецькими та іншими партнерами говорять про те, що це дуже успішне рішення. ... І ось таким чином ми створимо "пояс успішності". І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультиплікуємо після деокупації на зруйнованій території",-підсумував віце-прем'єр.

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Автор: Катерина Комолова