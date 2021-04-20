Зокрема, учасники робочої підгрупи з питань безпеки вичитали кожен пункт документа в рамках першого читання, дату наступної зустрічі для другого читання визначать представники ОБСЄ.

Робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей взяла за основу український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ у Facebook.

"Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проект доповнення. Завдяки фаховому сприянню глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, посла Яшара Халіта Чевіка сторони пройшли перше читання у повному обсязі, попунктно", - йдеться у повідомленні.

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Дату наступної зустрічі для другого читання визначать представники ОБСЄ. "Не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня", - сказано у повідомленні.

Також висловлюється надія, що на наступному засіданні ТКГ на рівні глав делегацій, яке відбудеться 28 квітня, буде представлено у повністю узгодженому варіанті документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню.

Врегулювання ситуації на Донбасі: що відомо

Вчора, 19 квітня, політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ вдосконалити режим тиші. Також вони домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

10 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він чекає на погодження з боку РФ як учасниці переговорів у "нормандському форматі".

За словами Єрмака, раніше з боку Німеччини та Франції були запропоновані так звані кластери, або "логічні кроки, які повністю відповідають духу та принципам Мінських домовленостей, міжнародному праву та можуть стати, у разі їх узгодження, основою для дорожньої карти". Метою імплементації цієї "дорожньої карти" має стати справжнє встановлення миру на Донбасі, реінтеграція тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також проведення місцевих виборів.

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Автор: Віталій Саєнко