Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.
Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського і близькі до роботи МОЗ.
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Джерела наближені до МОЗ підтверджують, що Степанов готується до звільнення, проте вказують, що є проблема із тим, хто стане новим міністром, оскільки зараз будь-хто, хто зайде на цю посаду - по суті матиме завершення кар‘єри, бо через COVID хорошим міністром бути не вийде.
Наразі кандидатом є нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, у якого великі амбіції і який вже втомився бути головним санітаром.
За його кандидатуру виступає, зокрема заступник керівника ОП Кирил Тимошенко.
Співрозмовник в оточенні Зеленського стверджують: "Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати. Тому все робиться якось в ручному управлінні".
Заміна міністра охорони здоров'я: що відомо
- Ще в липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Під нею підписалися майже сто депутатів з різних фракцій, в тому числі зі Слуги народу.
- В партії "Голос" запевняють, що відставка Степанова — питання нібито вже вирішене, її підтримають депутати монобільшості, і міністра можуть звільнити вже наступного тижня.
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