Джерела повідомляють, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов може першим піти у відставку з нинішнього складу Кабміну.

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського і близькі до роботи МОЗ.

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Джерела наближені до МОЗ підтверджують, що Степанов готується до звільнення, проте вказують, що є проблема із тим, хто стане новим міністром, оскільки зараз будь-хто, хто зайде на цю посаду - по суті матиме завершення кар‘єри, бо через COVID хорошим міністром бути не вийде.

Наразі кандидатом є нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, у якого великі амбіції і який вже втомився бути головним санітаром.

За його кандидатуру виступає, зокрема заступник керівника ОП Кирил Тимошенко.

Співрозмовник в оточенні Зеленського стверджують: "Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати. Тому все робиться якось в ручному управлінні".

Заміна міністра охорони здоров'я: що відомо

Ще в липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Під нею підписалися майже сто депутатів з різних фракцій, в тому числі зі Слуги народу.

В партії "Голос" запевняють, що відставка Степанова — питання нібито вже вирішене, її підтримають депутати монобільшості, і міністра можуть звільнити вже наступного тижня.

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Автор: УНІАН