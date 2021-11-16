Нардеп поділився, що зараз збирають підписи за його виключення з партії "СН".

Народний депутат України Артем Дмитрук заявляє, що буде позафракційним після виключення з фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед оголошенням у сесійній залі про його виключення з фракції.

За словами Дмитрука, його виключать не тільки з фракції, а й з партії.

"Я буду позафракційним депутатом і не збираюся вступати поки ні в яку ні групу, наприклад, у нас є" Довіра", "За майбутнє", або в партію", – сказав він.

Читайте такожТри новообраних нардепи склали присягу у Верховній РадіКрім того, Дмитрук повідомив, що зараз проходить збір підписів за його виключення з партії "Слуга народу".

Своєю чергою, голова партії "СН", заступник голови фракції "СН" Олена Шуляк на запитання УНІАН про те, чи збираються голоси за виключення Дмитрука з партії, сказала: "Я не бачила такої інформації". Вона уточнила, що виключення з партії має відбуватися на з'їзді партії.

Нагадаємо, 4 листопада голова фракції "СН" Давид Арахамія сказав, що позиція Артема Дмитрука з деяких питань іноді не збігається з позицією фракції, і може бути розглянуте питання про його виключення з фракції. За словами Арахамії, "ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зеленого кольору".

8 листопада стало відомо, що екс-голова ВР Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 депутатів, серед них є Дмитрук.

15 листопада "Слуга народу" на засіданні фракції вирішила виключити Дмитрука зі свого складу.

Сьогодні, 16 листопада, у Верховній Раді було оголошено про виключення Дмитрука з фракції.

Автор: Таня Поляковська