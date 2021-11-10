Дмитрук стверджує, що йому не вистачає аргументів і гарантій щодо існуючих вакцин.

У парламентській фракції "Слуга народу" ще один нардеп висловився проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу, заявивши, що сам не має наміру робити щеплення. Йдеться про нардепа-мажоритарника Артема Дмитрука, про виключення з фракції якого раніше говорили керівники "слуг".

В ефірі телеканалу "Україна 24"Дмитрук спростував слова колеги по фракції про те, що є "головним антиваксером парламенту", заявивши, що не вакцинувався через наявність антитіл.

За словами Дмитрука, вакцинуватися повинні ті люди, яким це рекомендує лікар за підсумками обстеження. Він також розповів, що приходив на мітинг "антивакцинаторів" у Києві, щоб поспілкуватися з ними.

На питання, чи планує він робити щеплення, коли у нього не буде антитіл, Дмитрук заявив, що не п'є і не курить, займається спортом, тому у нього "можливо будуть антитіла далі". "Поки вакцинуватися я не буду", - запевнив депутат, додавши, що для потрапляння в парламент буде робити ПЛР-тести.

Читайте також"Слуга народу" Камельчук не хоче вакцинуватися й готовий витрачати тисячі гривень на місяць на ПЛР-тести (відео)"Я не бачу достатніх аргументів, доводів, гарантій якості цих вакцин. Жодна вакцина, це фахівці кажуть, не досліджена повністю. Чому я повинен робити щеплення, яка повністю не досліджена? Я не знаю, що зі мною станеться", - стверджує Дмитрук.

Депутат також заявив, що дізнався від "фахівців" теорію, що коронавірусом можуть захворіти лише 20% людей. За його словами, про це йшлося на одному із заходів за участю УПЦ і лікарів в Одесі, де він був присутній.

Раніше колега Дмитрука Юрій Камельчук стверджував, що вакцинація від коронавірусу "приносить смерть". Також нардеп писав, що носіння масок погано впливає на організм людини.

2 листопада ВР ухвалила Постанову Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154). Нею передбачається, що допуск до парламенту для всіх буде здійснюватися тільки за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віолетта Орлова