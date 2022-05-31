Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

"Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у підприємств із РФ за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, у ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з Російської Федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Наразі за клопотанням прокуратури корпоративні права ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" арештовано та вирішується питання передачі їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР Нацполіції України.

Раніше Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан".

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