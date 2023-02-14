Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників Міністра.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, кого запропонував призначити своїми заступниками.

"Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження президенту України, після цього має відбутись затвердження урядом", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника МОУ, на посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

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"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - наголосив Резніков.

Водночас на посаду свого заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації міністр запросив волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу.

"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору", - підкреслив він.

Крім того, на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції Резніков запросив медійника Андрія Шевченка, який має досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді.

"Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків", - додав голова Міноборони.

Резніков також уточнив, що перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук, які будуть звільнені зі своїх посад, залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра.

"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - додав міністр.

Кадрові зміни в Міноборони: деталі

13 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що подав для погодження кандидатури на посади заступників міністра оборони.

24 січня після скандалу із закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Також у січні був звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. У СБУ його звинуватили в розтраті державних коштів.

Минулого тижня ЗМІ розповсюдили інформацію про можливу відставку Резнікова. 7 лютого він заявив, що робить висновки з ситуації та продовжуватиме реформи.