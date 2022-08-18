За його словами, будь-який територіальний компроміс з Москвою - це війна, відкладена на майбутнє.

Україна не погоджуватиметься ні на жодні територіальні компроміси з Росією. Усілякі компроміси з Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє.

Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - заявив Данілов.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявляв, що єдиний можливий територіальний компроміс з Росією - це вихід України на межі 1991 року. ЗСУ будуть послідовно звільняти всі захоплені території, включно з Кримом.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії.

Раніше президент України також зазначив, що в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

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