Цю претензію президенту нібито необхідно адресувати українцям, які "не хочуть жити в його країні", заявили в Кремлі.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що переговори будуть закриті у разі проведення Росією псевдореферендумів на захоплених територіях.

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

"Річ у тім, що ці плани у жителів регіону. Це ж не ми проводимо референдум. Тут, очевидно, треба зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається - до громадян України згаданих районів або до громадян Росії", - заявив Пєсков.

За його словами, звертатися з цією заявою про Росії та диктаторського режиму Путіна нібито неправильно.

"Потрібно звертатися до своїх громадян, питати, чому серед них дуже багато тих, хто не хоче жити в його країні", - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

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