Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що переговори будуть закриті у разі проведення Росією псевдореферендумів на захоплених територіях.
Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".
"Річ у тім, що ці плани у жителів регіону. Це ж не ми проводимо референдум. Тут, очевидно, треба зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається - до громадян України згаданих районів або до громадян Росії", - заявив Пєсков.
За його словами, звертатися з цією заявою про Росії та диктаторського режиму Путіна нібито неправильно.
"Потрібно звертатися до своїх громадян, питати, чому серед них дуже багато тих, хто не хоче жити в його країні", - заявив Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.