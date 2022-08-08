Михайло Подоляк зазначив, що Кремль може спробувати обдурити.

Відновлення переговорів Києва з Москвою можливо, але після кількох важливих тактичних поразок Російської Федерації. В іншому випадку Кремль спробує обдурити.

Про це розповів радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

"З Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості і хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес з Росією можливий тільки за умови кількох важливих тактичних поразок", - зазначив Подоляк.

При цьому він вказав, що окупанти не можуть захопити більше українських територій, тому використовують стратегію терору, завдаючи ударів по мирних жителях. За його словами, таким чином Москва намагається деморалізувати і посіяти паніку серед українців, щоб вони почали вимагати укладення мирного договору на будь-яких умовах.

Подоляк уточнив, що контактів на військово-політичному рівні між Україною і РФ зараз немає, але є діалог з обміну полоненими, тілами загиблих, з гуманітарних коридорах, а також з експорту зерна. Він підкреслю, що Україна прагне до перемоги і звільнення своїх територій.

Радник глави ОПУ попередив, що якщо РФ виграє цю війну, то вона буде домінувати в Європі, а також спробує захопити інші країни. У той же час він нагадав, що перемога Києва над Москвою забезпечить країнам спокійне майбутнє без енергетичного, міграційного або продовольчого шантажу і без загрози війни.

"Завдання Європи - просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам можливість виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація Європейського співтовариства на наступні п'ятдесят-сто років", - підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що знову запропонувавши Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

У той же час спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито

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