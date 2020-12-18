У Кремлі заявили, що в Донецьку не буде "міста-саду", але Росія допомагатиме російськомовному населенню на окупованій частині Донбасу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"На жаль, про "місто-сад" там годі й казати, на наш превеликий жаль. Не забувайте, що цей регіон абсолютно відчужений Україною і живе не перший рік в умовах жорстокої блокади з боку своєї Батьківщини", - вважає Пєсков.
Так він відповів на прохання УНІАН роз'яснити, як конкретно Росія "нарощуватиме підтримку" окупованого Донбасу, про що вчора говорив президент Росії, і на що розраховувати жителям ОРДЛО.
"У цих умовах, звичайно ж, і з огляду на проживання там великої кількості російськомовних людей Росія не може залишатися байдужою, і не буде залишатися, як сказав президент, до доль цих людей", - додав він.
Пєсков підкреслив, що Росія надаватиме таким людям допомогу, і саме це мав на увазі Володимир Путін.
Читайте такожУкраїна повинна обговорювати Донбас тільки з Росією - секретар РНБО
На уточнююче запитання УНІАН, якого роду буде ця допомога, Пєсков сказав: "Президент назвав, і це не потребує якихось додаткових роз'яснень".
На ще одне запитання УНІАН, чи може йтися про відкриття ринку РФ для окупованого Донбасу, він сказав: "Я не буду це якось конкретизувати, але, по-моєму, президент сказав все достатньо відкрито".
Російська агресія на Донбасі
- 17 грудня Путін оголосив, що РФ буде "нарощувати підтримку" окупованого Донбасу. "Ми, Росія, як підтримували Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань, і так далі", - заявив Путін.
- Нагадаємо, за рішенням командувача Об'єднаними силами всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Водночас щодня пропускні операції здійснюються тільки в КПВВ "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск поновлюється двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram