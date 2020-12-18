Вчора Володимир Путін оголосив, що РФ "нарощуватиме підтримку" окупованого Донбасу.

У Кремлі заявили, що в Донецьку не буде "міста-саду", але Росія допомагатиме російськомовному населенню на окупованій частині Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"На жаль, про "місто-сад" там годі й казати, на наш превеликий жаль. Не забувайте, що цей регіон абсолютно відчужений Україною і живе не перший рік в умовах жорстокої блокади з боку своєї Батьківщини", - вважає Пєсков.

Так він відповів на прохання УНІАН роз'яснити, як конкретно Росія "нарощуватиме підтримку" окупованого Донбасу, про що вчора говорив президент Росії, і на що розраховувати жителям ОРДЛО.

"У цих умовах, звичайно ж, і з огляду на проживання там великої кількості російськомовних людей Росія не може залишатися байдужою, і не буде залишатися, як сказав президент, до доль цих людей", - додав він.

Пєсков підкреслив, що Росія надаватиме таким людям допомогу, і саме це мав на увазі Володимир Путін.

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На уточнююче запитання УНІАН, якого роду буде ця допомога, Пєсков сказав: "Президент назвав, і це не потребує якихось додаткових роз'яснень".

На ще одне запитання УНІАН, чи може йтися про відкриття ринку РФ для окупованого Донбасу, він сказав: "Я не буду це якось конкретизувати, але, по-моєму, президент сказав все достатньо відкрито".

Російська агресія на Донбасі

17 грудня Путін оголосив, що РФ буде "нарощувати підтримку" окупованого Донбасу. "Ми, Росія, як підтримували Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань, і так далі", - заявив Путін.

Нагадаємо, за рішенням командувача Об'єднаними силами всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Водночас щодня пропускні операції здійснюються тільки в КПВВ "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск поновлюється двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

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Автор: Роман Цимбалюк