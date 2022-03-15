Кожен агресивний крок окупантів лише підштовхує світ до нових санкційних рішень, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський відзначає повне взаєморозуміння з партнерами нашої країни щодо військової агресії Росії проти України.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Повну інформацію про дії окупантів на українській землі надав у розмовах з друзями і партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що говорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, з президентом Польщі Анджеєм Дудою та з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

"Взаєморозуміння на 100%", - констатував президент.

Крім того, Зеленський зазначив: "Важливою була й розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенетом (Нафталі Бенет - Ред.). Як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Чесним миром. Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось... Продовжать завтра".

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь.

Низка країн Заходу вирішили покарати РФ за агресію - запровадили санкції. Зокрема, країни ЄС вирішили, що банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ" з 12 березня будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

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