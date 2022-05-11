Влада Китаю обрали українську сторону. Пекін вважає, що за результатами війни Київ може звільнити всю свою територію.
Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Сі Цзіньпін заявив, що Китай поважає територіальну цілісність України, вважає, що все потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність України - це, нагадую, Крим та Донбас. Китай зробив свій вибір", - заявив Арестович.
При цьому він вказав, що китайські лідери такими словами не кидаються.
"Це означає, що китайське керівництво провело консультації і зробило висновок, що за результатами цієї війни Україна може звільнити всю свою територію", - підсумував радник глави ОПУ.
Як раніше повідомляв УНІАН, Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на перероблення сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.
17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.
У свою чергу США пригрозили Китаю масштабними санкціями експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.
При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.