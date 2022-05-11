Радник голови ОПУ зазначив, що китайські лідери такими словами не кидаються.

Влада Китаю обрали українську сторону. Пекін вважає, що за результатами війни Київ може звільнити всю свою територію.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Сі Цзіньпін заявив, що Китай поважає територіальну цілісність України, вважає, що все потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність України - це, нагадую, Крим та Донбас. Китай зробив свій вибір", - заявив Арестович.

При цьому він вказав, що китайські лідери такими словами не кидаються.

"Це означає, що китайське керівництво провело консультації і зробило висновок, що за результатами цієї війни Україна може звільнити всю свою територію", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на перероблення сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

У свою чергу США пригрозили Китаю масштабними санкціями експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.

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