Дії російських військ по знищенню цивільних людей в Україні та руйнуванню міст повинні отримати невідворотну та принципову реакцію від Європи

Президент Володимир Зеленський вважає, щоб мир в Україні настав швидше, санкційні пакети проти Росії мають застосовуватись щотижнево.

Про це глава держави сказав, виступаючи перед Риксдагом Швеції.

"Швеція підтримує політику санкцій. Політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови, ніж ефективні санкції в керівництві Росії не зрозуміють. Але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти Росії мають застосовуватись щотижнево. Жодного бареля російської нафти! Жодного заходження російських суден у ваші порти! Жодного євро податків ваших компаній в Росії! Їхня воєнна машина повинна залишитись без засобів для існування", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що свідомі дії російських військ по знищенню цивільних людей в Україні і руйнуванню мирних міст повинні отримати невідворотну і принципову реакцію від усіх європейських країн.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вдерлася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ, а більшість країн ввели різноманітні санкції проти російських олігархів та пропагандистів. Наприклад, влада Великобританії ввела санкції щодо власників російських банкірів та фінансових установ. Під британські обмеження потрапили й великі російські та білоруські компанії, пов'язані з оборонною сферою.

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