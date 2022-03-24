Люди під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації, зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста la Repubblica, скільки за місяць війни фактично українських територій опинилося в руках Росії.

Також у цьому інтерв'ю він висловив переконання, що вдасться зупинити цю війну РФ проти України.

"Дуже важливо бути максимально чіткими у формулюваннях і у розумінні ситуації. В руках Росії немає нічого українського. Так, вони захопили деякі території, окупували наші українські населені пункти, як справжні ядерні терористи захопили Запорізьку і Чорнобильску АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір... Люди під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації. Це відбувається на нашому Сході і Півдні, під Києвом, Мелітополь, Маріуполь, Херсон, Волноваха, Попасна, Ірпінь, Макарів, Буча, Чернігів…" - наголосив очільник української держави.

Також він дав прогноз щодо завершення війни - шляхом об'єднання всього цивілізованого світу.

"Ми віримо, що увесь цивілізований світ зрештою об'єднається з нами, і разом ми зупинимо цю війну. Бо війна не в Україні, війна в Європі. Я часто говорю це всім світовим лідерам: Україна наразі – це форпост цієї війни, який стримує агресора. Але Путін не зупиниться на цьому і піде далі, це треба розуміти всім європейцям, всім лідерам Європи і світу", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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