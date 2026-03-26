КНДР і Білорусь підписали договір про 'дружбу та співпрацю', – The Guardian

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Північну Корею, де разом з її лідером Кім Чен Ином підписав договір про "дружбу та співпрацю" між країнами.

Про це повідомляє The Guardian, додаючи, що на честь візиту білоруського диктатора, його північнокорейський колега влаштував урочисту зустріч із салютом артилерії та парадом.

Видання нагадує, що обидві країни підтримують війну Росії в Україні, а також підпадають під західні санкції та звинувачуються у грубих порушеннях прав людини.

"Дружні відносини між нашими державами, що зародилися в епоху Радянського Союзу, ніколи не переривалися. Сьогодні, завдяки всебічному та стабільному розвитку, ми вступаємо у принципово новий етап. У сучасних реаліях глобальних перетворень – у час, коли провідні світові держави відкрито ігнорують і порушують норми міжнародного права – незалежні країни повинні тісніше співпрацювати та об’єднувати зусилля, спрямовані на захист свого суверенітету та підвищення добробуту своїх громадян", – заявив Лукашенко.

Видання зазначає, що Лукашенко, який активно підтримує Москву у її війні проти Україні, поклав букет до Палацу Сонця Кумсусан, де знаходяться бальзамовані тіла батька та діда Кіма, від імені Путіна.

Водночас журналісти пишуть, що КНДР та Білорусь стали частиною глобального проєкту Китаю, який планує створити так званий багатополярний світ. Раніше схожу угоду про стратегічне партнерство КНДР підписали з Росією, що фактично стало приводом відправки північнокорейських військ на війну проти України в Курській області.

Натомість, за даними аналітиків, КНДР отримує від Москви фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії, що допомагає Пхеньяну зменшити свою залежність від Китаю.

Зазначимо, що візит Лукашенка до КНДР відбувся на тлі спроб Вашингтону покращити стосунки з Мінськом. Зокрема в березні США зняли ще одну частину санкцій з Білорусі. Обмеження стосувалися банків та підприємств, які виробляють калійні добрива

Лукашенко натомість відпустив 250 політвʼязнів. Офіційно ці люди були засуджені за "злочини екстремістської спрямованості". В пресслужбі президента Білорусі заявили, що це рішення Лукашенко ухвалив "на основі принципу гуманізму".

Тим часом видання Financial Times повідомляє, що Вашингтон розглядає можливість запросити Лукашенка що США та провести офіційну зустріч з Дональдом Трампом. Видання зазначає, що таке рішення стало б справжнім подарунком для Лукашенка, проти якого Захід ввів жорсткі санкції після придушення протестів на тлі виборів у 2020 році.

