При цьому він зазначив, що Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою і Києвом за посередництва Анкари.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Анадолу.

"Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання в якості мішені мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - з жалем констатував Ердоган.

При цьому він зазначив, що Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні і досягнення стійкого миру між Москвою і Києвом.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане однією з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - заявив турецький лідер.

"У цій війні не буде переможця, оскільки програє все людство. Насправді, оскільки конфлікти тривають, зростають як людські втрати, так і економічні витрати. Наш світ дрейфує до великої невизначеності", - сказав Ердоган.

Глава держави запевнив, що Туреччина буде домагатися досягнення "задовільного для сторін і міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Президент Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдене шляхом діалогу і на основі збереження територіальної цілісності і суверенітету України.

Вас також можуть зацікавити новини: