За його словами, може настати найнебезпечніший момент для України у цій війні.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався, що одне з його найбільших побоювань полягає у тому, що обраний президент США Дональд Трамп припинить надавати Україні зброю та боєприпаси. "Голодная дієта" може стати спробою зробити Київ більш поступливим, якщо план миру Трампа провалиться. Кулеба наголосив, що наслідки цього будуть жахливими.

"Лінія фронту на Донбасі зруйнується, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні", - сказав він Politico.

Кулеба очікує продовження ескалації війни, однак вважає, що вона не вийде з-під контролю і всі сторони чітко вивіряють свої дії та сигналізують про наміри, щоб зменшити ймовірність прорахунку з катастрофічним результатом. При цьому у ЗСУ зв'язані руки у використанні далекобійних ракет, тоді як Кремль заздалегідь поінформував Вашингтон про свій намір запустити міжконтинентальну балістичну ракету.

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На думку ексміністра, якщо Трамп справді позбавить Україну допомоги, то вирішальною стане позиція Європи. Він поки не впевнений, чи зробить ЄС крок назустріч, щоб компенсувати втрату або зменшення підтримки від Штатів.

"Якщо вони знайдуть спосіб продовжити поставки і збільшити їх, це дасть Україні більше часу. Найбільше невідоме в цьому рівнянні - наскільки Європа буде готова це зробити. У європейців буде два варіанти. Вони можуть або дотримуватися вичікувальної стратегії і слідувати за Трампом, або прийняти той факт, що їм доведеться нести більшу частку відповідальності", - пояснив Кулеба.

Він додав, що ЄС не може сам по собі замінити обсяг допомоги від США - це залежить від європейської спроможності і готовності різко збільшити власне виробництво озброєнь протягом короткого періоду часу. За словами Кулеби, прогнозувати розвиток подій в США легше, ніж в Європі, оскільки остання - більш складна.

Водночас ексміністр впевнений, що Франція, Велика Британія, країни Північної Європи та Балтії захочуть посилити свою підтримку. Проблемою є Німеччина, де мають пройти вибори. Кулеба висловив розчарування тим, що багато хто на Заході не усвідомлює важливості та наслідків цієї війни.

"Ви не можете виграти війну, коли Росія чітко знає, яка її стратегічна мета в кожній деталі; Україна знає, яка її стратегічна мета в кожній деталі; але Захід, без якого Україна не може перемогти, не знає, за що він воює... Це справжня трагедія цієї війни", - каже він.

На думку ексміністра, позитивним моментом є те, що завжди є шанс, що правитель РФ Володимир Путін зробить помилку, яка розлютить Трампа. На це він сподівається більше, ніж на стійкість союзників.

Також Кулеба прокоментував заяву посла України в Лондоні Валерія Залужного про початок Третьої світової війни. Він не згоден з цією думкою, оскільки сам Захід "психологічно не готовий воювати".

"Якщо ви запитаєте мене, що було найбільшою помилкою Заходу в минулому році, я б сказав, що європейські лідери жорстко публічно засудили пропозицію [президента Франції] Еммануеля Макрона ввести війська в Україну. Я не сумніваюся, що Путіну це сподобалося... Для мене це був шок", - підсумував ексміністр.

Повернення Трампа у президентське крісло

Раніше Politico писав, що Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні, однак це малоймовірно. Навіть у свій перший термін він зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Business Insider писав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже 2025 року, однак вони можуть виявитися "крихкими", якщо Трамп не підкріпить їх гарантіями безпеки України.

На думку WP, Трамп може погодитися на погану угоду щодо України, прагнучи закінчити війну якомога швидше.

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