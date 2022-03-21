Радник керівника ОП нагадав про вже запроваджені проти РФ санкції і наголосив, що "все тільки починається".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що світ знайшов найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні.

Про це він повідомив у Telegram.

"Думаю, світ намацав найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це обов'язкове нафтове ембарго.

"Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії...", - повідомив Подоляк.

Водночас міністр фінансів та економіки Франції Брюно Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів російського центробанку на суму 22 млрд євро. Втім, на думку радника керівника ОП, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб, що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро.

Подоляк нагадав, що також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям.

Радник керівника ОП вважає, що найдієвіші інструменти – в руках американського Мінюсту, "який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи".

"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається…", - підсумував він.

Вас також можуть зацікавити новини: