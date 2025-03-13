Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру, заявив президент.

Уже понад добу світ не чує змістовної відповіді від Росії щодо пропозицій про припинення вогню в Україні, які пролунали на перемовинах зі США. Це підтверджує, що саме РФ прагне продовжувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді української делегації про зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди - молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими", - заявив він.

За словами глави держави, наші представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій.

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"Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання - це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - зауважив президент.

Також він зазначив, що сторони обговорили потребу в гарантуванні безпеки та взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни. Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир. Вдячний Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи наших делегацій", - наголосив Зеленський.

Припинення вогню в Україні: яка позиція Росії

Як повідомляв УНІАН, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче укладення тимчасового перемир'я в Україні. За його словами, Москва "зацікавлена в довгостроковому врегулюванні", і він виклав цю позицію раднику радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Волтцу.

Він також сказав, що "кроки, які імітують мирні дії щодо України, нікому не потрібні" і заявив, що запропоноване тимчасове перемир'я "не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових".

Водночас, за його словами, між Росією і США триває "нормальний обмін думками, у спокійній манері" і РФ сподівається, що США врахують її вимоги щодо врегулювання війни в Україні.

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