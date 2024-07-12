Він додав, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних можливостей.

Президент США Джо Байден та очільники оборонних та безпекових відомств країни здійснюють щоденну координацію дій щодо України і не бачать необхідності ударів вглиб Росії американською далекобійною зброєю.

Про це сказав Байден на прес-конференції у Вашингтоні, передає Голос Америки. Відповідаючи на запитання про те, чи дозволить він Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах вглиб Росії, Байден відповів, що військові США не бачать доцільності в цьому.

"Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – сказав Байден. Відео дня

Він додав, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних можливостей.

"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", – сказав Байден.

Дозвіл США на удари по території РФ

Перед цим Зеленський на запитання, чи зняли США обмеження на використання своєї зброї для ударів углиб Росії, відповів: "Ми працюємо над цим".

Під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні президент також заявив, що дозвіл США вражати воєнні цілі на території Росії за допомогою американської зброї допоміг Україні зупинити російський наступ на Харків. А тепер ЗСУ потребують подальшого зняття обмежень, щоб захистити й інші українські міста. За його словами, це дасть "миттєвий результат", тож Київ очікує на таке рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: