Фінансування потреб України на наступний рік залежить від заморожених кредитів на суму $50 млрд.

Військова допомога Україні від західних партнерів на наступний рік перебуває під загрозою, оскільки в одних виникли труднощі з грошима, а інші відмовляються збільшувати фінансування допомоги Києву.

Як пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, Україна зазнає труднощів у переконанні західних союзників виконати свої обіцянки. А військова машина Кремля, навпаки, випереджає можливості України і її союзників купувати боєприпаси, ракети та інше обладнання для відбиття атак.

Видання зазначило, що більша частина військової підтримки України на 2025 рік пов'язана з угодою G7 про надання кредитів на суму $50 млрд із прибутку від заморожених російських активів.

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Союзники все ще обговорюють деталі угоди, і США хочуть бути впевненими, що Угорщина не заблокує зусилля Євросоюзу. Остаточна сума може виявитися нижчою, якщо сторони не дійдуть консенсусу.

Але навіть якщо угода буде досягнута, $50 млрд все одно недостатньо для підтримки України протягом ще одного року війни, а тому союзникам доведеться розширити ці рамки фінансування.

Криза, що насувається з грошима у союзників, настає в небезпечний момент для України і може змусити країну почати переговори з позиції слабкого, зазначили джерела видання.

Допомога США Україні

США оголосили про надання Україні пакета військової допомоги вартістю $7,9 млрд. Також вони запровадили проти Росії нові санкції, які мають обмежити її здатність фінансувати війну. При цьому Адміністрація Байдена розробляє план щодо продовження повноважень на допомогу Україні після початку нового фінансового року.

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