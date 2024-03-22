За її словами, Україна вже дала відповідь на цей заклик "дуже успішними операціями, проведеними на території РФ", які відповідають стандартам НАТО.

Віце-прем’єр Ольга Стефанішина прокоментувала заклик Вашингтона до України не цілити по російських нафтозаводах.

Під час виступу на 16-му щорічному Київському безпековому форумі Стефанішина підкреслила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору.

"Українська сторона відповіла досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Також є заяви і інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військової точки зору. Це перше", – наголосила вона.

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Стефанішина сказала, що Україна розуміє цей заклик, водночас "воює тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які навні в нас сьогодні".

Віцепрем'єрка зауважила, що у лютому 2022 року говорила зі штаб-квартирою НАТО стосовно того, щоб "закрити небо" над Україною, щоб вони відіграли свою роль і звернулись до ООН.

"І вони сказали: Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО. А в НАТівскому розумінні "закрити небо" означає в першу чергу знищити: інфраструктуру на ториторії РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста; заводи, які виробляють ракети. Тому власне ми діємо до найкращих стандартів НАТО", - зазначила Стефанішина.

На запитання, яку реакцію від партнерів очікує Україна після цих останніх масованих атак росіян, наголосила: "Ми очікуємо в першу чергу зброю".

Удари по російських НПЗ

Останніми тижнями Україна провела низку успішних операцій, уразивши дронами нафтопереробні підприємства у різних регіонах Росії. За словами представника військової розвідки, з 2022 року було скоєно щонайменше 12 нападів на великі російські НПЗ, щонайменше дев’ять з них реалізовано цього року. Також було уражено кілька терміналів, складів і сховищ.

Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ зазначила, що Україна може вразити більшу частину інфраструктури експорту нафти в західній Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

Financial Times з посиланням на три інформовані джерела опублікувало інформацію, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, оскільки, як пояснюють, удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Як пише видання, попередження Вашингтона було передано високопосадовцям Служби безпеки України та її Головному управлінню розвідки.

Один співроззмовник видання сказав, що Білий дім "дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям".

Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, Росія може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Видання пише, що ЦРУ відмовилося від коментарів. Речник СБУ відмовився від коментарів, працівники ГУР та представники Офісу президента не відповіли на запити про коментарі.

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