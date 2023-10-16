Відзначається, що у Вашингтона немає зброї, щоб протистояти Пекіну у війні.

Китай не буде вторгатися на Тайвань, а ВМС США не будуть вступати в бій з китайськими військами в осяжному майбутньому. Це афера, сенс якої в тому, щоб приховати некомпетентність і корупцію, через які Пентагон витрачає трильйони на застарілі озброєння.

Заступник редактора Asia Times і Вашингтонський науковий співробітник Клермонтського інституту США Девід П. Голдман у своїй колонці для Newsweek написав, що США втратили Південно-Китайське море багато років тому.

"Ми знаходимося приблизно в тому ж положенні, що і Британія в Сінгапурі в кінці 1941 року, тільки, на відміну від безмозких британців, ми це знаємо. Просто ми не можемо цього визнати. Міністерство оборони США з 2012 року - коли я консультував покійного Ендрю Маршалла в Управлінні з оцінки чистих активів - знає, що китайські ракети класу "поверхня-поверхня" (STS) можуть знищити американські авіаносці або будь-який інший військовий об'єкт, що не знаходиться під водою. До недавнього часу американські військові не визнавали цього в офіційних оцінках", - йдеться в статті.

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На відміну від адміністрації Рейгана, яка зробила протиракетну оборону одним із пріоритетів, Вашингтон мало що робить для протидії грізному потенціалу Китаю. США не можуть випробувати засоби захисту від гіперзвукових ракет, тому що не можуть навіть запустити гіперзвукову ракету. У березні цього року компанія Lockheed згорнула свою флагманську гіперзвукову програму.

Китай не відчуває ніякого тиску, щоб зробити військові дії. З військової точки зору, десантування, як при вторгненні в Нормандію в грудні 1944 року, було б безглуздям. Тайвань має сховище, розраховане на 11 днів споживання природного газу. Китайська блокада змусить Тайвань капітулювати в найкоротші терміни.

Пентагон знає про це і не настільки дурний, щоб вплутуватися в бій. Однак американські командири говорять так, ніби китайські солдати збираються вийти на тайванські пляжі. У березні 2021 року командувач Тихоокеанським флотом адмірал Філіп Девідсон попередив, що Китай може вторгнутися на Тайвань до 2027 року. Начальник Військово-морських операцій Майкл Гілдей заявив, що "не виключає" спроби китайського вторгнення вже в 2023 році.

Невже? Навіщо Китаю ризикувати військовими діями в Тайванській протоці? На даний момент Китай отримує від острова все, що хоче. Тайванські інвестиції на материк складають 4 мільярди доларів на рік і продовжують зростати. Тайванські інженери будують китайські заводи з виробництва мікросхем.

Якщо не брати до уваги ризик обміну ядерними ударами, як це переконливо показано в трилері "2034" адмірала Джеймса Ставрідіса, то найменшим наслідком будь-якої кінетичної конфронтації буде глобальний економічний спад через торгові обмеження.

Китай має перевагу на своєму домашньому театрі, і він зростає. Він може розправитися з Тайванем, коли захоче.

"Звичайні збройні сили НВАК є найбільшими в світі наземними ракетними силами, що мають понад 2200 балістичних і крилатих ракет зі звичайним озброєнням і достатню кількість протикорабельних ракет, щоб атакувати кожен американський надводний бойовий корабель в Південно-Китайському морі з вогневою міццю, достатньою для подолання протиракетної оборони кожного корабля", - писав у 2021 році в одному з журналів армії США майор Крістофер Дж.

"Ракетні війська наземного базування доповнюють можливості ВМС НВАК і НВАК з нанесення високоточних ударів з повітря і моря", - йдеться в доповіді Пентагону про "військові події та події в галузі безпеки в Китайській Народній Республіці" від 29 листопада 2022 року.

НВАК продовжує нарощувати свій арсенал МБР DF-26, призначених для швидкої заміни звичайних і ядерних боєголовок. Вони також здатні наносити високоточні наземні і протикорабельні удари в західній частині Тихого океану, Індійському океані і Південно-Китайському морі з території материкового Китаю. І це без урахування китайських гіперзвукових ракет, від яких немає захисту: гіперзвукові ракети летять так само швидко, як і протиракети, які повинні їх перехоплювати.

"Китай випробував і розгорнув нову гіперзвукову ракету великої дальності, яка, ймовірно, здатна обійти американську оборону, йдеться в одному з нещодавно просочилися надсекретних документів. Тепер громадськість може побачити те, що вже відомо американському розвідувальному співтовариству: Китай швидко нарощує свій потенціал, щоб завдати удару за тисячі миль від своїх берегів і не допустити втручання США", - писав Джош Рогін у квітні 2022 року в газеті Washington Post.

Тільки одна обставина може спонукати Китай зробити військові дії проти Тайваню, і це спроби острова встановити свій суверенітет. У серпні 2022 року, під час візиту тодішнього спікера Палати представників Пелосі, Китай встановив фактичну дводенну блокаду Тайваню. За китайськими розрахунками, спікер Палати представників є другою особою після президента, і візит Пелосі підвищив перспективу дипломатичного визнання Тайваню.

До тих пір, поки Китаю вдається підтримувати дипломатичну фікцію, що Тайвань - це відторгнута провінція, що належить Китаю, він буде уникати застосування сили. Але Пекін сприйме американську підтримку незалежного Тайваню як спробу розвалити Китай, як це робили імперіалістичні держави в XIX і початку XX століття, і відповість на це всіма наявними в його розпорядженні силами.

Якщо не хочемо війни, то все, що потрібно зробити, - це зберегти статус-кво Тайваню.

У сумному наслідуванні великим державам минулого США інвестували кошти не в ті види озброєнь для війни, яка більше не буде вестися. До Другої світової війни левову частку військового бюджету всіх воюючих сторін складали лінкори, і, як зазначає Віктор Девіс Хенсон у Книзі "Друга світова війна", Німеччина та Японія допустили помилку, будуючи лінкори, а не авіаносці, і це, ймовірно, коштувало їм перемоги. Після того, як у грудні 1941 р. японські бомбардувальники потопили чотири американські лінкори в Перл-Харборі та два британські капітальні кораблі біля Сінгапуру, жоден флот більше ніколи не замовляв лінкори. Авіаносець правив морями протягом півстоліття. Тепер ракети зробили авіаносець застарілим.

За часів Рейгана федеральний бюджет на розробку (прототип зброї) становив 0,75% ВВП, тоді як сьогодні він становить лише 0,25%. Якщо ми хочемо відновити технологічну перевагу американських військових, нам потрібно мобілізувати національні ресурси та фінансувати НДДКР у масштабах Рейгана. Це вимагає радикальної зміни оборонних пріоритетів - від вічних воєн до високотехнологічної зброї. Це правильне рішення, але в кращому випадку на нього підуть роки.

Ситуація на Тайвані - останні новини

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явилися побоювання, що Китай піде на такий же сценарій щодо Тайваню. Член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що якщо Вашингтон не зможуть на потрібному рівні підтримати Україну у війні проти Росії, то це буде сигналом для Китаю, що він може захопити Тайвань.

У свою чергу китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що ніяка сила не завадить повернути Тайвань під контроль Китаю.

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