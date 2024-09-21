Але, є вірогідність, що вміст і розмір пакету можуть змінити перед підписом президента країни Джо Байдена.

Наступного тижня США оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн. Це найбільший пакет допомоги за останні 4 місяці.

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, пакет допомоги включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, запчастини та інше озброєння.

Але, як зазначило видання, вміст і розмір пакету можуть змінити перед підписом президента країни Джо Байдена.

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Видання підкреслило, що з травня США не надавали пакетів допомоги на суму понад $275 млн через президентські повноваження на скорочення озброєнь (PDA). "PDA дозволяє США використати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях. У серпні, коли ЗСУ почали операцію в Курській області, а окупанти наступали на Донбасі, США відправили два пакети допомоги, на $125 млн", - написало видання.

Допомога США Україні

Минулого місяця США заявили про виділення нового пакету допомоги Україні. Він включав перехоплювачі систем ППО, боєприпаси для HIMARS та протитанкову зброу.

Перед цим посол України у США Оксана Маркарова розповіла, коли Київ отримає гроші від США. За її словами, загалом буде виділено $60 млрд, з яких 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога.

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