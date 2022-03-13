Українці отримають доступ до ринку праці та медичних послуг у Польщі, а також матимуть право на одноразову виплату допомоги.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу для громадян України.

Про це повідомив український нардер Олексій Гончаренко.

За його словами, біженці з України зможуть подати заяву на отримання номера PESEL (ідентифікаційний номер) до будь-якого виконавчого органу муніципалітету, а також отримають доступ до ринку праці та медичних послуг у Польщі.

Крім того, школярі та студенти зможуть продовжити своє навчання у польських школах та університетах.

Водночас українці матимуть право на фінансову допомогу - отримають одноразову виплату у розмірі 300 злотих на особу.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.

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