Міністр оборони звернув увагу, що в ЄС є країни, які готові інвестувати в безпеку України, але не мають озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує країнам-членам Європейського Союзу створити трастовий фонд для України.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це Резніков сказав в рамках участі на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Зокрема, Резніков наголосив, що наступним кроком надання допомоги Україні від ЄС могло б бути створення відповідного трастового фонду.

"Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку - допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд в Європі, і це може бути наступним кроком", - зазначив Резніков.

Збитки від вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація, вже завдала українській економіці збитки у розмірі 600 мільярдів доларів. Розмір збитків збільшується з кожним днем війни.

У травні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповідав, що незабаром буде представлено проект механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

Раніше, у березні, стало відомо, що Євросоюз зобов'язався створити трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови. Про це йшлося, зокрема, у восьмому пункті висновків саміту ЄС.

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