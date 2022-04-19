У Єврокомісії поки не називають суми, оскільки війна в Україні ще не закінчилася. Однак передбачається, що цифра досягне сотень мільярдів євро.

Євросоюз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. Для цього буде створено трастовий фонд солідарності.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, члени ЄС вже повідомили, що вони мають сплатити основну частину цих витрат. Зокрема, Європейська комісія вже повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який орієнтуватиметься на довгострокові потреби України.

Цей фонд буде створено за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

У той же час, як зазначає видання, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.

Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі і Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що фундаментом розвитку країни є не гроші, а люди та ідеї. Глава держави зазначив, що провів нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Він підкреслив, що вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб коли війна завершиться, українці були повністю готові. Тому вже розробляється комплексний план, який передбачає відновлення зруйнованого, модернізацію державних структур і максимальне прискорення розвитку України.

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