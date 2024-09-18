За його словами, ініціатива поділена на чіткі положення, одне з яких повинне узгоджуватися з партнерами.

План перемоги України - це чітке розуміння того, що означає сучасна війна, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

Як зазначив Подоляк план перемоги містить блоки загальних його положень, зокрема:

військовий пакет - він буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;

патетичний примус Росії - він полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;

економічний стимул - щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;

дипломатичний тиск на Росію - цей крок потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

Подоляк зауважив, що план має на меті позначити інструменти, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. Це питання абсолютної логіки процесує

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Водночас Подоляк зауважив, що партнерам необхідно припинити говорити про "червоні лінії", Третю світову й інші речі, які Росія регулярно використовує у своїй пропаганді.

"Треба перестати слухати того ж Путіна ...Тобто треба позбавити себе низки міфів і прийняти для себе принципове рішення. Вартість війни сьогодні з Росією одна. Вартість війни сьогодні з Росією на різних майданчиках, в різних форматах завтра - це зовсім інші цифри. Треба вирішити для себе", - зазначив Подоляк.

"План перемоги" Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. До нього входять чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен після війни.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни і вважають, що "він може спрацювати".

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