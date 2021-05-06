На 10:45 запланована зустріч Блінкена із Зеленським.

Держсекретар США Ентоні Блінкен ввечері 5 травня прибув з візитом до Києва. Він приїхав в українську столицю на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Читайте такожДерждеп назвав головну мету візиту Блінкена до України (відео)6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими вищими посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

Візит Блінкена до України: текстова трансляція УНІАН

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Автор: Ольга Робейко