Літак приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з робочим візитом.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами триваючу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав він.

Літак приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 5 травня приблизно о 23:40.

Також про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.

"Державний секретар Блінкен щойно приземлився в Україні, згідно з інформацією репортера з літака", - написав Ледерман у Twitter.

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Що відомо про приїзд Блінкена

Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня. Блінкен приїде в Київ на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Олег Давигора