Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з робочим візитом.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами триваючу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав він.
Літак приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 5 травня приблизно о 23:40.
Також про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.
"Державний секретар Блінкен щойно приземлився в Україні, згідно з інформацією репортера з літака", - написав Ледерман у Twitter.
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Що відомо про приїзд Блінкена
- Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня. Блінкен приїде в Київ на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.
- 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
- Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.
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