Президент Молдови висловлює тверду підтримку мирному вирішенню конфліктів з дотриманням суверенітету держав.

Президент Республіки Молдова Майя Санду рішуче та беззастережно підтримує територіальну цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Санду сказала в Києві на прес-конференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ми ґрунтовно обговорили питання безпеки. Ми зосередились на викликах та загрозах, які впливають як на національну, так і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України та Респубілки Молдова є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну та тверду підтримку мирному вирішенню конфліктів, заснованому на повазі суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосила Санду.

"Хотіла би підкреслити ще раз, що Республіка Молдова рішуче та беззастережно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України", - відзначила президент Молдови.

Своєю чергою, Зеленський сказав, що високо цінує позицію Санду щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, та те, що вона "не боїться називати Крим українським".

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Автор: Віталій Саєнко