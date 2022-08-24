Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності.
Про він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.
"Це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності. Позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни", – наголосив глава держави.
Він зауважив, що "це робить постійний член Ради безпеки ООН, який досі має привілей права вето".
"Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки і Азії, цінова криза для усього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлася в Україну. Супротивники відкривали вогонь не лише по військовим, а й по цивільній інфраструктурі. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.
Країни ЄС підтримали Україну – запровадили проти Росії нові санкції та надали Києву озброєння.
У червні російська сторона майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу. Дії РФ називають газовим шантажем. На торгах 24 серпня ціни на газ в Європі наблизилися до позначки у 3 200 доларів – це новий рекорд.