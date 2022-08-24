Росія свідомо накручує ціни на енергоносії, зазначив президент України..

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності.

Про він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

"​Це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності. Позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни", – наголосив глава держави.

Він зауважив, що ​"це робить постійний член Ради безпеки ООН, який досі має привілей права вето".

"Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки і Азії, цінова криза для усього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлася в Україну. Супротивники відкривали вогонь не лише по військовим, а й по цивільній інфраструктурі. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Країни ЄС підтримали Україну – запровадили проти Росії нові санкції та надали Києву озброєння.

У червні російська сторона майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу. Дії РФ називають газовим шантажем. На торгах 24 серпня ціни на газ в Європі наблизилися до позначки у 3 200 доларів – це новий рекорд.

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