Зеленський закликав США викрасти ще одного диктатора, і це не Путін

Президент наголосив, що партнери мають швидко ухвалювати рішення - немов війна не в Україні, а у них.

У США є інструменти примусу Росії до миру. Наприклад, вони можуть провести операцію із затримання правителя Чечні Рамзана Кадирова, щоб російський диктатор Володимир Путін побачив це і задумався щодо власного майбутнього. Про це сказав журналістам президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу.

Так, його попросили прокоментувати, як мають діяти західні партнери України, якщо досягнути мирної угоди найближчим часом не вийде. "Я дуже хотів, щоб мирна угода була, щоб дипломатія спрацювала. Ми для цього робимо абсолютно все", - відповів Зеленський.

При цьому зазначив, що поки немає мирної угоди, то партнери знають, що повинні рухатися швидше.

"Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають – ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба. Всі прекрасно це розуміють", – наголосив Зеленський.

За його словами, в дипломатичному треку, зокрема, американці зараз продуктивні.

"В нас є хороші результати. Але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію. В них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, то вони можуть знайти інструменти тиснути на Росію. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом", - наголосив Зеленський.

У цьому контексті він нагадав про військову операцію США у Венесуелі, в ході якої було захоплено диктатора Ніколаса Мадуро разом із дружиною.

"Провели операцію? Провели. Результат бачить весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим. З цим вбивцею. То може тоді Путін побачить це і задумається", - наголосив президент України.

США викрали диктатора Венесуели

Як повідомляв УНІАН, 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбувся удар ппо Венесуелі і Мадуро захоплений і вивезений із країни разом з дружиною. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що венесуельський диктатор "постане перед правосуддям за свої злочини".

Його перевезли в США. CBS News повідомило, що арештованого президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес утримують в різних секціях під вартою в Брукліні в закладі, що призначений для утримання підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки.

