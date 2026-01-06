Мадуро тримають в загальній камері з іншими високопоставленими ув'язненими, - CBS News

Адвокат Марк Ферніч розповів, що в цій в'язниці утримуються багато членів найвідомішого транснаціонального угруповання Венесуели, Tren de Aragua.

Арештованого президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес утримують в різних секціях під вартою в Брукліні в закладі, що призначений для утримання підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки, повідомляють CBS News.

Видання зазначає, що в цій в'язниці утримувалися інші відомі підсудні. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що Мадуро перебуває на одному з верхніх поверхів будівлі.

Вони додали, що він не сидить в одиночній камері, а перебуває з іншими високопоставленими в'язнями. Адвокат Марк Ферніч припустив, що такий статус, імовірно, передбачає захист Мадуро від загальної маси ув’язнених.

Видання зазначило, що Ферніч представляв відомого наркоторговця Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, який утримувався у федеральній в'язниці неподалік Манхеттена.

"Якщо Мадуро буде поміщений в цілодобову одиночну камеру, то це буде зроблено для його ж безпеки або для запобігання самогубству", - сказав адвокат.

Як додав Ферніч, в бруклінській в'язниці зараз утримуються багато членів найвідомішого транснаціонального угруповання Венесуели, Tren de Aragua.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заперечив, що його країна перебуває у стані війни з Венесуелою. Він пояснив, що Америка воює з людьми, які продають наркотики. За словами очільника Білого дому, поки що в Венесуелі неможливо провести вибори, принаймні, цього не станеться в найближчі 30 днів. Тому, як додав Трамп, керувати Венесуелою будуть американські чиновники й він безпосередньо. Президент США можуть субсидувати нафтові компанії з відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Також ми писали, що в суді Ніколас Мадуро заявив, що є порядною людиною та заперечив всі звинувачення. Він додав, що вважає себе військовополоненим. Мадуро заявив, що він не бачив обвинувального висновку до явки в суд, а також не знає своїх прав. Адвокат арештованого президента Венесуели Баррі Поллак наголосив, що Мадуро не визнає себе винним за всіма чотирма пунктами обвинувачення.

