Кадиров призначив свого 20-річного сина віцепрем’єром Чечні

За даними ЗМІ, із владними структурами Чечні та за її межами пов’язані близько 100 родичів Кадирова.

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата виконувачем обов’язків заступника голови уряду республіки та зберіг за ним посаду міністра спорту. Про призначення керівник регіону повідомив у своєму Telegram-каналі, назвавши їх "незначними кадровими змінами".

Крім Ахмата Кадирова, підвищення отримав і міністр із національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв. За словами Рамзана Кадирова, кадрові рішення ухвалені за поданням голови уряду Чечні Магомеда Даудова.

"Друзі, 2026 рік, ми почали з невеликих кадрових змін у структурі Уряду ЧР... Ахмат Кадиров і Ахмед Дудаєв мають значний управлінський досвід, глибоке розуміння специфіки курованих напрямів і зарекомендували себе як відповідальні та ефективні керівники", - заявив Кадиров.

Як зазначає Радіо Свобода, при цьому Кадиров не коментує, чи пов’язане призначення його сина з повідомленнями про власний стан здоров’я. Наприкінці року низка ЗМІ писала про ймовірну госпіталізацію глави Чечні в Москві, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Йдеться, що родичі Рамзана Кадирова вже тривалий час обіймають ключові посади в органах влади республіки. Зокрема, його доньку Хадіжат у 24 роки призначили першою заступницею керівника адміністрації голови та уряду Чечні, я згаданий Ахмат Кадиров розпочав кар’єру у владі ще в 18 років, коли став заступником міністра спорту та міністром у справах молоді. Також він обійняв посаду президента футбольного клубу "Ахмат".

Інший син Кадирова, Адам, у 16 років очолив відділ забезпечення безпеки батька, став куратором батальйону імені шейха Мансура, а згодом – куратором так званого Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Загалом, за даними російського видання "Проєкт", із владними структурами в Чечні та за її межами пов’язані близько 100 членів родини Кадирова – це найвищий показник серед російських посадовців. На другому місці, за цими ж даними, перебуває президент РФ Володимир Путін, чиї родичі займають понад 20 керівних посад.

Правління Кадирова добігає кінця - останні новини

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає: якщо Рамзан Кадиров припинить керувати Чечнею, це може створити непередбачувані безпекові виклики в регіоні та загрожувати стабільності усього кремлівського режиму. Зокрема, аналітики звернули увагу на заяви Кадирова, в яких він висловив бажання піти у відставку.

Аналітики кажуть, що Кадиров - стабілізуючий фактор у Чечні і загалом на Північному Кавказі протягом усього свого правління, особливо у 2000-х роках.

