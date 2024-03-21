Адмірал Роб Бауер прибув в Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

НАТО і Україна нині є ближчими, ніж будь-коли. Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє сайт Альянсу.

Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з політичним і військовим керівництвом країни. Військовий висловив глибоку повагу до мужності та сили, які демонструють українці як на полі бою, так і поза ним.

"Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Бо всі ми віримо в силу демократії. Ось що поставлено на карту", - підкреслив Бауер.

За його словами, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО, при цьому її суть полягає в тому, що Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі - демократії.

"У Росії немає вибору, тільки сила. А верховенство права – це фасад. Росія відчайдушно намагається створити образ сили. І все ж вони виявили лише слабкість. Немає жодної пропаганди, яка може прикрити труни, які летять назад до РФ. Немає такої пропаганди, яка б могла відповісти на запитання родин загиблих військових", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Водночас, на його думку, російські війська не уявляють, за що воюють, тоді як український народ і Збройні Сили України "роблять це так, як ми ще не бачили".

"Ви докорінно змінили багато аспектів сучасної війни. Зіткнувшись із поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни, бойових дій безпілотників 21 століття та штучного інтелекту, ви швидко адаптувалися та дали відсіч. Ви є піонерами з інноваціями, використовуючи поєднання радянського стилю обладнання з сучасною західною технікою. ... Ви неймовірно сильні. Світ це бачить. Росія це знає. Немає нічого, що ви не можете зробити. Єдине, що вам потрібно - це наша допомога", - зазначив Бауер.

Він також вважає, що Путін зробив дві стратегічні помилки: недооцінив рішучість України та недооцінив єдність НАТО.

"З нашою допомогою Україна може і переможе. Від щирого серця кажу: ви не самі. НАТО підтримує вас. Демократія переможе автократію. Свобода переможе над гнітом. Світло переможе над темрявою", - резюмував Бауер.

Бауер про війну в Україні

У НАТО закликали не бути "надмірно песимістичними" щодо шансів України на перемогу. За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, зважаючи на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

При цьому Бауер закликав Україну посилити мобілізацію. За його словами, для подальшого ведення війни Україна потребує не лише зброї, а й людей.

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