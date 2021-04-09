Бажання Києва пришвидшити вступ в альянс можна зрозуміти, але гірка правда в тому, що до кінця війни на Донбасі цього не станеться.

Опинившись під новою загрозою з боку Росії, Україна хоче приєднатися до НАТО. І це бажання можна зрозуміти, але воно також безнадійне.

Про це пише Süddeutsche Zeitung. Навряд чи президента Володимира Зеленського можна в чомусь звинуватити за спроби повернути вступ його країни в НАТО на порядок денний. Тим більше, що Москва стягує свої війська біля східного кордону України. Але, звісно, його задум не має перспектив на втілення.

"Твердження Зеленського, що вступ в НАТО покінчить з російською війною на сході України, не має нічого спільного з реальністю. Правильніше було б сказати, що не було б ніякої війни на сході України, а Москва не окупувала б Крим, якби Україна стала членом НАТО в 1999 році або під час другої хвилі розширення в Східній Європі у 2004-му", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що така історична можливість була втрачена. З одного боку в цьому винне неправильне розуміння Заходу постімперіалістичних настроїв у Москві. А з іншого - українське небажання реформувати власну країну включно з армією, щоб привести її відповідності стандартам НАТО. Навіть сьогодні Україна тоне в кумівстві й корупції.

"Кінця семирічної війни на Сході України досі не видно. Попри дешеві заяви про солідарність з Києвом, ніхто не думає про прийняття України в НАТО з цим невирішеним конфліктом. І найближчим часом це не зміниться, як би гірко не звучало для українців", - йдеться в статті.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Переклад: Лесь Димань