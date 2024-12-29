Постпред в ООН: Вступ України в НАТО не є пріоритетом зараз

Натомість Київ працює над отриманням гарантій безпеки, які захистять у разі повторної агресії Росії після потенційної угоди про встановлення миру.

Вступ України до НАТО, як і раніше, на порядку денному, але не є пріоритетним прагненням. У центрі уваги наразі питання щодо гарантій безпеки.

Про це заявив постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost. За словами дипломата, угода про гарантії безпеки для України має виходити за межі "чисто політичних обіцянок" на кшалт Будапештського меморандуму 1994 року.

"Наші партнери повинні ретельно записати, які військові засоби вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї", – наголосив Мельник.

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Він додав, що гарантії безпеки можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми договорами з країнами Євросоюзу та НАТО. Гарантії безпеки можуть бути частиною великого мирного договору із Росією. За словами Мельника, Україна потребує "твердих зобов'язань" від партнерів у сфері оборони.

Вступ України до НАТО: важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення до НАТО має отримати вся територія України. Водночас він зазначив, що дія 5 статті Альянсу може не поширюватися на тимчасово окуповані території.

Тим часом у Білому Домі заявили, що питання вступу України до НАТО буде вирішувати вже нова адміністрація президента США. Водночас там відзначили, що не наразі вони "не впевнені в успіху подібних переговорів" і у 2025 році.

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