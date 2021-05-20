Зокрема, голова держави висловився про Миколу Тищенко.

Президент України Володимир Зеленський визнає, що йому соромно за дії деяких людей з його команди, котрі впливають на його рейтинг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"За деякі кроки деяких людей, які поруч зі мною є чи були – дійсно соромно. Я вважаю, що якщо це невеличкі промахи, то треба пробачити, і вони повинні виправляти ситуацію і показувати це, тому що завжди людям треба давати другий шанс", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що завжди давав людям другий шанс, а іноді й третій, і йому навіть доводилося через це шкодувати.

"І те, що вони такі, на жаль, це моя відповідальність. Я розумію, якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність. Я це розумію. Але я не бачив чогось, коли дехто з них зі мною приходив. Це не стосується точно Милованова. Він є радником з економічних напрямів. Він крутий спеціаліст, він дійсно іноді рефлексує, іноді нестриманий. Він зараз дуже сильно допомагає", - заявив Зеленський.

"Щодо Миколи Тищенка, так, він є депутатом партії "Слуга народу". Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Він був неправий. І вважаю, він повинен це розуміти. Він доросла людина і повинен, у принципі, сам нести відповідальність... Я знаю, що у нього є й інші сторони. Він вболіває за багато речей в Україні, мені так, напевно, здається, тому я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс", - сказав президент.

Читайте такожТищенко змусив главу митниці "зізнаватися" у дружбі з угорцями та пообіцяв проінспектувати туалет (відео)"Усі ці люди мають самі дорослішати, мають відповідати за те, що вони роблять. При цьому, я ще раз говорю, я також, на жаль, відповідаю. І це, до речі, б'є, так скажу відверто, і по мені, і по моїй особистості й навіть, якщо бути прагматичним, ми розуміємо, – б'є по рейтингу, по рівню підтримки людей", - сказав Зеленський.

Водночас президент вважає, що якщо люди беруть хабарі, то другий шанс їм давати не можна.

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на цій посаді.

Розпочався захід о 12:00 за київським часом на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Віталій Саєнко